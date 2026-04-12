元HKT48で女優の田中美久（24）が12日、自身のインスタグラムを更新。愛犬とカフェに訪れた様子を投稿した。「お仕事終わりにお友達4人と愛犬でランチハートアサイーボウルも美味しかったっ」とオフショットを公開した。ボディーラインが際立つ薄い茶色のピチピチTシャツ姿にデニムコーデ。首回りが独特なデザインで、ピースサインを送ったカメラ目線では胸元もチラリ。テラスで愛犬と過ごす動画などもアップした。また、「新大久