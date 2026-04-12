グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。阪神、お酒、ギャンブル好きでも知られるが、アイドルでもある。アイドルユニット「神宿」の元メンバーで、321アイドル部のメンバーとしても活動している。今年2月には、塩見きらアイドルオーディションを発表。自らアイドルのプロデュースも始めた。元々乃木坂46橋本奈々未に憧れて芸能界入りしたが、「指原