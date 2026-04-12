◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）広島は打線を組み替えた。佐々木泰内野手が今季１２試合目で初めて４番を外れ、７番で出場。４番にはモンテロが起用された。ドラフト３位の勝田成内野手（近大）は３試合ぶりのスタメン。プロ初の２番に入った。チーム打率２割４厘は両リーグワースト。借金１から勝率５割復帰を目指す。スタメンは以下の通り。１（中）大盛２（二）勝田３（遊）小園４（一）モンテロ５（