◆パ・リーグ日本ハム―ソフトバンク（１２日・エスコンフィールド）ノルディックスキー・ジャンプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅が、ファーストピッチに登場した。多くのファンから温かい拍手が送られ「こんなに多くの方に支えられて、北海道に銅メダルを持って帰ってこれてホッとしています」と笑顔を見せた。マウンドに上がると、セットポジションから日体大の後輩で捕手役を