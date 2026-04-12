◇２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦「岡山ＧＴ３００キロレース」（１２日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）８２周の熱い戦いがスタート。ＧＴ５００でポールポジションを獲得したＴＧＲチーム・キーパー・セルモのキーパー・セルモＧＲスープラは大湯都史樹がスタートをドライバーを務めることになった。前日の記者会見で大湯は「小林選手のスタートドライバーもありですね。どうする？」と問いかけると