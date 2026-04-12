４月１２日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝１１頭立て）は５番人気の伏兵ストロングエース（牡３歳、美浦・相沢郁厩舎、父ヤマカツエース）が勝利してオープン入りを決めた。勝ち時計は１分５３秒０（良）。スタートは五分に切ったが、リズムを重視して序盤は最後方を追走。向こう正面では内ラチ沿いから徐々にポジションを上げていき、直線はうまく外に持ち出してライバルをまとめて差し切った。前走