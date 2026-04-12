ドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が１１日（日本時間１２日）のレンジャース戦（ドジャー・スタジアム）に「９番・遊撃」で出場。フル出場し３打数１安打１盗塁とチームの６―３での２連勝に貢献した。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「必要性を毎日証明しているキム・ヘソン、四球→盗塁→ヒットドジャース２連勝」と試合を速報した。ベッツ不在の遊撃を守り抜いた背番号６はバットと足でもアピール。４回の