グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で26年4月始まり卓上カレンダーの発売記念イベントを行った。自身初の卓上版。バニースーツを着用したり、履いているタイツをビリビリに破いたりなど、ドキッとする内容で「フェチの方に刺さればいいな…」と話した。昨年発売の写真集では露出度の多さを心配した父親を説得した過去がある。「今回は何も言ってこなくなりました。心配はしてくれていると思うけど、応援してくれて