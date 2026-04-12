4月11日、ドイツで行われている「第31回アルベルト・シュヴァイツァートーナメント」の全日程が終了。U18男子日本代表（FIBAボーイズランキング24位）は全体6位で大会を終えた。 2勝2敗で迎えた総当たり戦の最終戦では、ドイツ代表（同9位）と対戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが、第2クォーター終盤に少し離されて43－55と12点ビハインドで試合を折り返した。後半に入