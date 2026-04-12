シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟がプーマの『VOLTAGE ニットジャケット』を着用し、ファンの注目を浴びている。谷口は自身のインスタグラム(@shogo_taniguchi_5)を更新し、契約を結んでいるプーマ(@pumajapan)の投稿をシェア。そこにはウェア姿の写真とともに、「着るだけで気分が上がる @shogo_taniguchi_5 が選んだVOLTAGE。#VOLTAGE #ボルテージの上がる日々 #PumaFam #谷口彰悟」と綴られている。プーマといえば、