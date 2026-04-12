整ったビジュアルと抜群のスタイルで、そのフォトジェニックぶりを発揮しているのが、Snow Manの目黒蓮である。メガネやサングラスをかけたスタイルも好評で、知的な雰囲気からクールな表情から思わず「かわいい」と言いたくなる愛らしい姿など、ファンの心を掴んでいる。 写真＆動画：凛々しい表情も茶目っ気のある笑顔も全部優勝！な目黒蓮のメガネ＆サングラスショット（全5投稿） ■黒シャツ×メガネで知的さが増す