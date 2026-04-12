◇MLB ロイヤルズ 2-0 ホワイトソックス(日本時間12日、カウフマン・スタジアム)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「2番・ファースト」で先発し、3打数無安打1四球。2つの空振り三振を喫し、3試合連続ノーヒットとなりました。前日は3三振するなど当たりが止まっている村上選手。この日も第1打席、相手のABS(自動ボールストライク)チャレンジが成功し2球で追い込まれると、最後は外角のチェンジアップにバットが空を切り三球三振に