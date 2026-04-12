◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ソフトバンクが初回に3点を先制しました。先頭の柳町達選手がショートへの内野安打で出塁。1アウトから栗原陵矢選手が四球、柳田悠岐選手がヒットで続き、日本ハム先発・有原航平投手の立ち上がりを攻め立て満塁のチャンスとします。ここで山川穂高選手がショートへのタイムリー内野安打を放ち1点を先制。続く牧原大成選手は粘ってフルカウントから