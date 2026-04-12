◇プロ野球 セ・リーグ 巨人ーヤクルト（12日、東京ドーム）1勝1敗で迎えた巨人とヤクルトの同一カード3戦目。両チームのスタメンが発表されました。この日は前日から代わって、「1番・セカンド」に門脇誠選手、「2番・ライト」に中山礼都選手を起用。中山選手はこの日が24歳の誕生日です。さらに前日スタメン外となっていたダルベック選手が4番に復帰。続いてキャベッジ選手が5番をつとめます。前日に今季第1号を放った坂本勇人選