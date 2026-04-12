「ドジャース６−３レンジャーズ」（１１日、ロサンゼルス）ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手が決勝３ランを含む４打数２安打３打点の大暴れ。試合後、グラウンドインタビューでは「すごくいい感じだよ」とトレードマークの笑顔全開だ。初回、大谷が先頭打者弾を放って試合を振り出しに戻した。なおも２死一、二塁から左中間スタンドに勝ち越し＆決勝の３ランをたたきこんだテオスカーは「昨日からたくさんの映像