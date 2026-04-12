タレントの菊地亜美（35）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。結婚、出産をしてから気にするようになったことを明かした。MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「どう？結婚して、お子さんも生まれて。昔みたいにあんまりおバカなこと言いづらくなったとか」と変化があったかと問われ、菊地は「それは、全然ないですって言いたいけどある」と明言した。「抑えるわけじゃないんですけれ