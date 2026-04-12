◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月11日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で出場。今季初、通算25本目となる先頭打者本塁打を放つなど、4打数2安打1打点の活躍でチームの勝利に貢献した。この日、30歳の誕生日を迎えたアレックス・ベシア投手（30）が6―3の9回、2死一、二塁と本塁打が出れば同点の場面で登板。最後を締めくく