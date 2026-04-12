俳優の横浜流星（29）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ゲスト声優を務めたアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の原作者・青山剛昌氏から贈られた粋なメッセージ入りの色紙を公開した。主人公・江戸川コナンとのツーショットで「『名探偵コナンハイウェイの堕天使』舞台挨拶でした」と報告。「世代を超え長く愛されている作品に携われていただけるということで、失礼にないよう敬意を払って臨み、自分の