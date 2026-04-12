昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大）が出走を予定していた香港のクイーンエリザベス２世Ｃ・Ｇ１（２６日・シャティン、芝２０００メートル）を回避することが１２日、わかった。所属するサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。渡航前に義務付けられていた動画による歩行確認で、現状のままでは現地での検査はパスしないだろうという指摘を主催者から受けたという。週明けには滋賀