男性と楽しく会話しているはずなのに、どこか物足りない。そんな違和感を覚えたことはありませんか？会話は盛り上がるのに距離が縮まらない理由は、“会話の深さ”にあります。男性の本気度は、何を話すかではなく、どこまで踏み込むかに表れるのです。表面的な話で終わるかどうか天気や仕事、趣味の話で盛り上がること自体は悪くありません。ただ、それだけで終わる関係は、距離が一定以上縮まりにくいのも事実。本命相手には、自