「好きな人からいつも友達止まり…」「なぜか告白されない…」そんな悩みを抱えていませんか？男性は「彼女とは恋愛関係になれない」と瞬時に判断してしまうスイッチがあるんです。そこで今回は、男性が即座に切り捨てる女性の「特徴」を解説します。気分によって意見がコロコロ変わる男性が最も避けたくなるのが、気分によって意見がコロコロ変わる女性です。例えば、「大丈夫」と言ったのに後から「実は嫌だった」と言い出す女性