山陽オートの開場６１周年記念ＧＩ「第７回令和グランドチャンピオンカップ」最終日５Ｒ発売中、優勝戦出場選手紹介が行われた。早津康介（２６＝川口）は準決勝戦１着でＧＩ初優出を決めた。今節は同期・山本翔の助言もあり、エンジンはいい状態に仕上がっている。「今日は何も言ってくれません。（この後）言わせます」とさらにアドバイスをもらう構えだ。初戴冠へ気合十分で「スタート切るだけだと思うので、スタートに集中