スキンケアをきちんとしているのに、思ったほど肌の印象が変わらないと感じていませんか？特にアイテムを見直しても変化を感じにくいとき、見落としがちなのが“なじませ方”。スキンケアは「何を使うか」よりも「どうなじませるか」が印象を左右するのです。「なじませずに重ねる」が効果をぼかす忙しいと、スキンケアを流れ作業のように重ねてしまいがち。でも、なじみきらないまま次を重ねると、肌の上で成分が均一に広がらず、