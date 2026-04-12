全国の高校の放送部、生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク「ＹＯＵＴＨＴＩＭＥＪＡＰＡＮｐｒｏｊｅｃｔ」を運営する株式会社シップは、４月５日の「ヘアカットの日」にあわせて、全国の高校生を対象に行ったヘアカットにまつわるアンケート調査の結果を公開した。調査は「髪を切る頻度」、「場所」、「料金の支払者」の３項目で実施。「髪を切る頻度」に関して、男子は「月に１回程度」が最も多く、僅差で