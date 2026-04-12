◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１２００メートル）砂のスピード自慢がそろったダートグレード競走に出走する１５頭（ＪＲＡ５、南関東１０）の枠順が確定した。３連勝で昨年のＪＢＣスプリントを制したファーンヒル（牡７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キンシャサノキセキ）は５枠８番に決定。地方馬が勝てば２０２４年のジャスティン以来、２年ぶりとなる。ＪＲＡ勢では