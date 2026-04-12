◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（１２日・横浜）ＤｅＮＡ―広島戦のスタメンが発表された。ＤｅＮＡは石田裕太郎投手（２４）が今季初白星を目指し、先発する。ドラフト３位ルーキー・宮下朝陽内野手（東洋大）は２日連続でスタメン入りを果たした。スタメンは以下。【ＤｅＮＡ】１（二）牧２（左）ヒュンメル３（一）佐野４（三）宮崎５（捕）山本６（遊）宮下７（中）蝦名８（右）勝又９（投）石田裕