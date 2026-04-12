阪神ジュベナイルフィリーズ組の強さが、春の前哨戦で改めて証明された。３着馬タイセイボーグがチューリップ賞を制し、４着馬スウィートハピネスもエルフィンステークスを勝利。２歳時の勢力図に大きな変化はないと見ていい。となれば、阪神ジュベナイルフィリーズ２着馬ギャラボーグの評価はさらに高まる。世代上位の存在であることは、結果が裏付けている。前走のクイーンカップは左回りの影響もあってか内にもたれ、スピ