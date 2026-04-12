紱永英明が4月11日、＜Hideaki Tokunaga 40th Anniversary Concert Tour 2026 COVERS & BEST＞の初日となるコンサートをJ:COMホール八王子（東京都八王子市）で開催した。この日のライブはツアータイトル通り、自身のオリジナルヒット曲と彼を象徴するライフワークとなった「VOCALIST」シリーズや1月にリリースした新カヴァーアルバム『COVERS』をはじめとするカヴァー曲が絶妙に織り交ぜられた、まさに集大成と言えるセ