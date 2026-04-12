◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人は１２日、ヤクルト戦のスタメンを発表した。門脇誠内野手が今季初の１番で先発出場する。１１日のヤクルト戦（東京ドーム）で今季１号を放ち、通算３００号に王手をかけた坂本勇人内野手は「６番・三塁」。同戦を休養したボビー・ダルベック内野手は「４番・一塁」で復帰した。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（二）門脇２（右）中山３（遊）泉口