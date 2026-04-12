パリ五輪柔道女子金の角田夏美、学生時代の夢とは…2024年パリ五輪柔道女子48キロ級の金メダリストで、今年1月に現役引退を表明した角田夏実さんが10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。学生時代の夢だったというパティシエに挑戦する姿が、ファンの反響を呼んでいる。角田が相撲部屋への潜入に続き選んだのは、「学生の頃の将来の夢」だというパティシエ体験だった。エプロンに茶色いコック服を着用し、さらに髪の毛もこ