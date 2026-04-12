Ｊ１千葉は１２日、千葉市内で練習を公開した。今年１月に左肩の手術をしたＭＦ田口泰士は今月から部分的ではあるが、全体練習に合流している。この日の全体トレーニングではボールを使わない練習や、パスのメニューまでは参加し、個別練習ではドリブルや１対１の守備対応といった基礎的なメニューを行った。「少しずつ良くなってきている」とうなずいた。手術は昨季後半戦ごろから検討していたといい「普段の練習や試合から