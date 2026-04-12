ソシエダはアラベスと3-3のドロースペイン1部レアル・ソシエダは現地時間4月11日、ラ・リーガ第31節でアラベスと対戦し、3-3で引き分けた。負傷から復帰し途中出場を果たした日本代表MF久保建英は、勝ち越しゴールをアシストする活躍を見せた一方で、試合終盤には失点につながった場面について地元紙は指摘している。前節まで戦線を離脱していた久保は、ベンチからのスタートとなった。試合は両チームが点を取り合う激しい展開