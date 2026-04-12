米国とイランの戦争の余波でガソリン価格が急騰し米国の消費者物価がこの4年で最も急な上昇を示した。米国労働統計局は10日、3月の消費者物価指数（CPI）が前月比0．9％上昇したと発表した。これは2月の上昇率0．3％を大きく上回る数値で、月間基準では2022年6月の1．2％以降で最も大きい上昇幅だ。前年同月比の上昇率も2月の2．4％から3月は3．3％に上がり、2024年5月の3．3％以来の上昇幅となった。ただ市場の見通しを大きくはず