国の債務増加速度が速くなり韓国の財政健全性に対する懸念が大きくなっている。現在の傾向なら2030年には国内総生産（GDP）比の国の債務比率が60％に迫るか上回る可能性も提起される。2025会計年度の国家決算によると、昨年の国の債務（D1）は1304兆5000億ウォンで前年より129兆4000億ウォン増加した。これは1997年以降で最大の増加幅だ。国の債務はこれまで一度も減少したことがなく毎年過去最大を更新しており、年間100兆ウォン