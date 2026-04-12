病気の妻に睡眠薬を飲ませて乗用車に火を付け殺害した60代の男が控訴審でも懲役7年を宣告された。大田（テジョン）高裁は10日、殺人容疑で起訴された60代の男の控訴を棄却し原審と同じ懲役7年を宣告した。男は昨年6月2日に忠清南道洪城郡（チュンチョンナムド・ホンソングン）の貯水池に車を止め、妻に睡眠導入剤を服用させて眠らせ車のドアを閉めて火を付け殺害した容疑を受けている。男は自身も一緒に自殺するつもりで睡眠導入剤