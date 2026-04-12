グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。2026年カレンダー発売時は「あまりの大きさに驚いた」という。「大きくて、自宅も会社も恥ずかしくて置けないという声もあった」。だが「この大きさなら、会社員の方もデスクに置きやすいんじゃないかなと思っています」と胸を張った。お気に入りは10月。「ちょっとお尻を出している感じのバニーちゃん」カッ