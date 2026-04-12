タレント・グラビアアイドルの塩見きらさんが2026年卓上カレンダー（4月始まり）発売記念イベントに登壇しました。 【写真を見る】【 塩見きら 】憧れは橋本奈々未（元乃木坂46）から指原莉乃へ「普通じゃない新しいグループになる」初プロデュースアイドルに自信卓上カレンダーの発売は初めてだという塩見さんは?前回、大きいカレンダーを発売させていただいてファンの方から「大きすぎて、自宅にも会社にも恥ずかしく