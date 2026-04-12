グラビアアイドル塩見きら（27）が12日、都内で行われた卓上カレンダー発売記念イベントに出席した。卓上カレンダーは初。阪神、お酒、ギャンブル好きでも知られる。中でもお酒は、大の日本酒好き。「強いです。つぶれない」と自ら酒豪と明かした。だが「本当に記憶がなくなっていることもあるので、最近は気を付けないとなって…」とした。記憶をなくしたエピソードとして「野球観戦していると、たくさん飲みたくなるの」とし、「