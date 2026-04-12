イラン外務省報道官は１２日、国営テレビに対し、米国との協議で「いくつかの問題について共通の認識を得られたが、２、３の重要な問題について最終合意に至らなかった」と述べた。報道官は、協議は軍事衝突の後に行われたことから「不信と疑念に満ちた雰囲気の中で開かれた」とした上で、「１回の協議で合意に達すると期待すべきではなく、誰もそう期待していなかった」と指摘した。報道官はこれに先立ち、自身のＳＮＳに「