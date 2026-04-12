◇ドイツ1部ドイツ・ハンブルク（2026年4月11日Bミュンヘン5―0ザンクトパウリ）BミュンヘンのDF伊藤洋輝が左ふくらはぎを気にする様子を見せて後半途中で退いた。敵地のザンクトパウリ戦でセンターバックとしてリーグ戦では1月24日以来の先発を果たいて危なげないプレーを見せていたが、4―0とした直後に患部を気にする様子を見せてピッチに座り込み、自ら歩いてベンチに下がった。地元メディア「リーガ・インサイダー」