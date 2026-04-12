俳優岸谷五朗とシンガー・ソングライター岸谷香の長男で実業家、インフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が12日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。京都の小学6年生男児が行方不明になっている案件について、米国の例を出してコメントした。MC田中裕二が「蘭丸くん、以前アメリカで暮らしていましたけど安全対策はどう思いますか」との投げ掛けた。岸谷は「そうですね。アメリカは日本と比べて圧倒的に危ないの