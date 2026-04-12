プロ野球・中日は12日、日本ハムの杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したことを発表。杉浦投手は、日本ハムのホームページを通してコメントを寄せています。杉浦投手は、今季13年目の34歳。2013年のドラフトでヤクルトに1位指名を受けてプロ入りし、2017年途中に日本ハムへトレードで移籍しました。移籍後の2021年には、クローザーとして、56試合で防御率2.96、28セーブを記録。昨季は18試合で2勝2敗、1ホールド、防御率4.96の成績