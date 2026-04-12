タレント上沼恵美子（70）が12日放送の読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。対面すると、緊張して話せなくなる大物女性歌手を明かした。上沼は「大ファンなんです」と明かしたのは昭和、平成を代表する演歌歌手・都はるみ（78）。「追っかけだった」と振り返り、「私はだれとしゃべっても、緊張しなかったけど」と明かし、「都はるみさんと対談すると、しゃべられへんようになる」と告白。普段は誰とでも緊