惚れ惚れするほど見事な連係だった。勝ち切れなかったのが悔やまれる。日本人８選手を擁するシント＝トロイデン（STVV）は現地４月11日、ベルギーリーグのプレーオフ１第２節で、クラブ・ブルージュとホームで対戦。１−２で逆転負けを喫し、レギュラーシーズン最後の２試合と合わせ、４連敗となった。先制点を挙げたのは、22分。畑大雅→イリアス・セバウィ→畑→セバウィ→山本理仁→後藤啓介→伊藤涼太郎とテンポよくパス