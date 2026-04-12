長年、長崎の春の風物詩として市民に親しまれてきた「唐八景公園のハタ揚げ大会」が、今年の大会で幕を降ろします。 長崎では凧のことを「ハタ」と呼び、精霊流しや長崎くんちと共に、唐八景のハタ揚げ大会が “長崎市の三大行事” と呼ばれる時代もありました。 大会を湧かせてきたのが、相手の糸を切り合い勝ち負けを決める「ハタ合戦」。 特別な思いで大会に臨む人たちを取材しました。 【NIB news every. 2026年4月1日