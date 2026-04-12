俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの次女でモデルのKoki,さんは4月12日、自身のInstagramを更新。モノクロショットを公開しました。【写真】Koki,、ランジェリー姿のモノクロショット姉・Cocomiさん撮影のモノクロショットKoki,さんは「Pretty flowers」とつづり、3枚の写真を投稿。美しい花モチーフのランジェリーに透け感のあるガウンを羽織り、デニムを履いた姿でのモノクロショットを披露しています。Koki,さんの大人っ