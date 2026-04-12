365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！ 【画像】【漫画】猫の兄妹の「冷ややかな拒絶」愛を叫ぶ飼い主と温度差に「完敗です」（写真15枚） 飼い主の想い、愛猫に伝わらず！「名案」を打ち砕く