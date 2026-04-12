NHK Eテレ『みいつけた！』の4代目スイちゃん役で注目を集め、以降もさまざまな作品で活躍する人気子役・増田梨沙（12）が11日、自身のインスタグラムを更新。「中学校に入学しました」と報告し、桜を背景に撮影した近影を披露した。【写真】「大きくなった姿も可愛い」中学入学を報告した増田梨沙3月には、小学校を卒業したことを伝え「この6年間で身長は40cm伸びて給食もたくさんおかわりできるようになりました」と明かして