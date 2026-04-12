大の虎党アイドルでタレントの塩見きらが１２日、都内で２０２６年度版カレンダーの発売記念イベントを開催。今シーズンの阪神タイガースへの期待と、注目選手を明かした。阪神について話題が及ぶと塩見は、「昨日も最高でしたね〜。クリーンアップが全員がホームラン打つなんてなかなか見られない」と興奮気味に話した。１２日現在で首位に立つチームには、「なんかヤクルトが強かったりして、大丈夫かなと思いつつ、ちゃんと