タレントの梅宮アンナ（53）が、昨年5月に電撃再婚したアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏とそろって12日配信のABEMA「ダマってられない女たち」に出演。なれそめを語った。梅宮は24年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。昨年3月に12回の抗がん剤治療、同4月に16回の放射線治療を終えたことを報告していた。